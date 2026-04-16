Halil Umut Meler Panathinaikos - Olympiakos derbisini yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisinde görev yapacak. Kritik karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde görev yapacak. FIFA kokartlı hakem, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak derbide düdük çalacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı bildirildi. Böylece Türk hakem ekibi, kritik derbide birlikte görev alacak.

MAÇ ATİNA'DA OYNANACAK

Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmaya Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu ev sahipliği yapacak. Yunanistan Süper Ligi'ndeki derbi mücadelesi pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

