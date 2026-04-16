Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde görev yapacak. FIFA kokartlı hakem, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak derbide düdük çalacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı bildirildi. Böylece Türk hakem ekibi, kritik derbide birlikte görev alacak.
MAÇ ATİNA'DA OYNANACAK
Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmaya Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu ev sahipliği yapacak. Yunanistan Süper Ligi'ndeki derbi mücadelesi pazar günü saat 21.00'de başlayacak.
