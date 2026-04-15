Tedesco'nun Fenerbahçe'sinden derbi rekoru

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde çıktığı derbi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanı öncesi bu performansla sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi:
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynadığı 5 derbi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı.
  • Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 ve 1-0, Trabzonspor'u 1-0 ve 3-2 yenerken Galatasaray ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, 26 Nisan'da Galatasaray deplasmanında kazanması halinde derbilerde 16 puana ulaşarak kulüp tarihinin en iyi derbi performansını sergileyecek.
  • Tedesco, Galatasaray ile bu sezon oynadığı iki maçta da yenilmedi ve Süper Kupa finalinde sarı-kırmızılı takımı 2-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin 3 puanlı sistemdeki en yüksek derbi performansı 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira ile 15 puan olarak kaydedilmişti.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken teknik direktör Domenico Tedesco'nun derbi performansı öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde kalan 5 maça odaklanırken gözler Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.

Tedesco derbi kaybetmedi.
DERBİLERDE ÜSTÜN PERFORMANS

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında oynadığı tüm maçları kazandı. Beşiktaş'ı 3-2 ve 1-0, Trabzonspor'u ise 1-0 ve 3-2'lik skorlarla geçen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Kadıköy'de oynanan maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla Tedesco, ligde 5 derbi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.

Fenerbahçe son olarak Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
TARİHİ ORTALAMA HEDEFİ

Fenerbahçe'nin 3 puanlı sistemde en yüksek derbi performansı 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira ile elde edilmişti. O dönemde sarı-lacivertliler 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan toplamıştı.

Tedesco'nun Galatasaray deplasmanında galibiyet alması halinde, takımın derbilerde namağlup şekilde 16 puana ulaşması ve bu alanda kulüp tarihine geçmesi söz konusu olacak.

Tedesco, Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa kazandı.
GALATASARAY'A KARŞI YENİLGİ YOK

Domenico Tedesco, bu sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da mağlubiyet yaşamadı. Ligdeki beraberliğin yanı sıra Süper Kupa finalinde sarı-kırmızılı rakibini 2-0 mağlup ederek kupa kazandı.

Fenerbahçe, 26 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, derbi performansının yanı sıra şampiyonluk yarışının seyrini de doğrudan belirleyecek.

