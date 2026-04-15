Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken teknik direktör Domenico Tedesco'nun derbi performansı öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde kalan 5 maça odaklanırken gözler Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.
DERBİLERDE ÜSTÜN PERFORMANS
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında oynadığı tüm maçları kazandı. Beşiktaş'ı 3-2 ve 1-0, Trabzonspor'u ise 1-0 ve 3-2'lik skorlarla geçen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Kadıköy'de oynanan maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçlarla Tedesco, ligde 5 derbi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.
TARİHİ ORTALAMA HEDEFİ
Fenerbahçe'nin 3 puanlı sistemde en yüksek derbi performansı 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira ile elde edilmişti. O dönemde sarı-lacivertliler 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan toplamıştı.
Tedesco'nun Galatasaray deplasmanında galibiyet alması halinde, takımın derbilerde namağlup şekilde 16 puana ulaşması ve bu alanda kulüp tarihine geçmesi söz konusu olacak.
GALATASARAY'A KARŞI YENİLGİ YOK
Domenico Tedesco, bu sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da mağlubiyet yaşamadı. Ligdeki beraberliğin yanı sıra Süper Kupa finalinde sarı-kırmızılı rakibini 2-0 mağlup ederek kupa kazandı.
Fenerbahçe, 26 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, derbi performansının yanı sıra şampiyonluk yarışının seyrini de doğrudan belirleyecek.