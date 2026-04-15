Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde son periyoda girilirken adeta detaylara kilitlenmiş durumda. Tüm zamanını tesislerde geçiren genç teknik adam, ekibiyle birlikte rakip analizlerinde en ince ayrıntıları dahi boş geçmiyor.
Hafta sonu karşılaşacakları Başakşehir'i mercek altına alan Tekke, özellikle ligin ikinci yarısında çıkış yakalayan İstanbul temsilcisinin oyun planını parça parça inceliyor.
Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Başakşehir'in set oyunları, geçişleri ve bireysel performansları tek tek analiz ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının tekrar etmemesi adına antrenman temposunu artıran Bordo-Mavililer'de disiplin üst seviyeye çıkarıldı. Fatih Tekke'nin planında, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirirken hücumda daha üretken bir Trabzonspor oluşturmak var. Genç teknik adam ve ekibi, tüm bu detaylı hazırlığın karşılığını alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı, zirve takibini sürdürmeyi ve son haftalara daha moralli girmeyi hedefliyor.