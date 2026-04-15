Cagliari’de Semih Kılıçsoy çıkmazı: 12 milyon euro çok geldi

İtalyan basını Semih'in 12 milyon euroluk opsiyonunun Cagliari'nin ekonomik durumu göz önüne alındığında oldukça yüksek göründüğünü öne sürdü. Haberde Semih'in geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

Cagliari'nin sezon başında Beşiktaş'tan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Centotrentuno'da yer alan haberde, "Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu, hem oyuncunun şu ana kadarki performansı hem de Cagliari'nin ekonomik durumu göz önüne alındığında oldukça yüksek görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Haberin detayında Beşiktaş'ın ciddi bir indirim yapmasının pek olası görünmediği, Semih Kılıçsoy'un geleceğinin şu an için belirsizliğini koruduğu öne sürüldü.

Onuachu Başakşehir'e yetişecek mi? Tekke'den talimat
SONRAKİ HABER

Onuachu Başakşehir'e yetişecek mi?

 Galatasaray'da beklenen gelişme! Victor Osimhjen idmana çıktı
ÖNCEKİ HABER

Osimhen idmanda!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler