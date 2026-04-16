Hollanda'daki rövanş maçında Alisson ve Luca Meirelles Shakhtar Donetsk'in gollerini atarken, Isak Jensen ve Matej Sin AZ Alkmaar'ın gollerini kaydetti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar sahaya Zoet, Dekker, Chavez, Ichihara, Duijl, Meerding, Sadir, Sin, Bogaard, Malkuma ve Patati ilk 11'i ile çıktı.

Shakhtar Donetsk ise Riznyk, Bondar, Pedrinho, Tobias, Matviyenlo, Silva, Ocheretko, Nazaryna, Newerton, Kaua Elias ve Alisson ile tur bileti almak için savaştı.