Arda Turan tarih yazıyor! Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde yarı finale çıktı

Arda Turan'ın teknik dirketörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde AZ Alkmaar ile karşılaştı. İlk randevuyu 3-0 kazanan Ukrayna temsilcisi, rakibiyle Hollanda'da 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

  • Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı deplasmanda 2-2 berabere bırakarak Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.
  • Shakhtar Donetsk, Polonya'daki ilk maçı 3-0 kazanmış ve toplamda rakibini geride bırakmıştı.
  • Hollanda'daki rövanş maçında Alisson ve Luca Meirelles Shakhtar Donetsk'in gollerini atarken, Isak Jensen ve Matej Sin AZ Alkmaar'ın gollerini kaydetti.
  • Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi Fiorentina ile Crystal Palace arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
  • Yarı final maçları 30 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar sahaya Zoet, Dekker, Chavez, Ichihara, Duijl, Meerding, Sadir, Sin, Bogaard, Malkuma ve Patati ilk 11'i ile çıktı.

Shakhtar Donetsk ise Riznyk, Bondar, Pedrinho, Tobias, Matviyenlo, Silva, Ocheretko, Nazaryna, Newerton, Kaua Elias ve Alisson ile tur bileti almak için savaştı.

AZ Alkmaar evinde elenmenin üzüntüsünü yaşadı

SON SÖZÜ MEIRELLES SÖYLEDİ

İlk karşılaşmayı Polonya'da 3-0 kazanan turuncu siyahlılar, Hollanda'da kozlarını paylaştığı rakibiyle de 2-2 berabere kaldı.

Yarı finalisti belirleyecek maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Gol perdeisni ise 58'de Alisson açtı. 73. dakikada Isak Jensen skoru dengelerken 80'de ise Matej Sin, Hollanda temsilcisini öne geçirdi. Ancak son sözü Luca Meirelles söyledi ve mücadele 2-2 bitti.

Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde yarı finalde yükseldi

RAKİP FIORENTINA VEYA CRYSTAL PALACE

Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar'ın rakibi, Fiorentina - Crystal Palace eşleşmesinin galibi olacak.

Maçlar 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta oynanacak.

