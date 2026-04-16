Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı.
İLK 11'LER
AZ Alkmaar sahaya Zoet, Dekker, Chavez, Ichihara, Duijl, Meerding, Sadir, Sin, Bogaard, Malkuma ve Patati ilk 11'i ile çıktı.
Shakhtar Donetsk ise Riznyk, Bondar, Pedrinho, Tobias, Matviyenlo, Silva, Ocheretko, Nazaryna, Newerton, Kaua Elias ve Alisson ile tur bileti almak için savaştı.
SON SÖZÜ MEIRELLES SÖYLEDİ
İlk karşılaşmayı Polonya'da 3-0 kazanan turuncu siyahlılar, Hollanda'da kozlarını paylaştığı rakibiyle de 2-2 berabere kaldı.
Yarı finalisti belirleyecek maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Gol perdeisni ise 58'de Alisson açtı. 73. dakikada Isak Jensen skoru dengelerken 80'de ise Matej Sin, Hollanda temsilcisini öne geçirdi. Ancak son sözü Luca Meirelles söyledi ve mücadele 2-2 bitti.
RAKİP FIORENTINA VEYA CRYSTAL PALACE
Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar'ın rakibi, Fiorentina - Crystal Palace eşleşmesinin galibi olacak.
Maçlar 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta oynanacak.