Real Madrid'in Bayern Munich ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler iki gol attı.

Bayern Munich kalecisi Manuel Neuer, Arda Güler'in ilk golünde topu dışarıya iyi oynayamadığını ve Arda'nın topu çok iyi kontrol edip değerlendirdiğini söyledi.

Neuer, Arda Güler'in vuruşlarının çok güçlü olduğunu ve bu özelliğin onu diğer oyunculardan ayırdığını belirtti.