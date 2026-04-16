Real Madrid ile Bayern Munich arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Güler'in performansı öne çıktı. İki gol atan milli futbolcu, rakip takımın tecrübeli kalecisinden de övgü aldı.
"TOPA HAKİMİYETİ ÇOK İYİ"
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Manuel Neuer, Arda Güler'in ilk golündeki pozisyonu değerlendirdi. Neuer, "Topu dışarıya oynamak istedim ama iyi vuramadım. Arda Güler topu çok iyi kontrol etti ve değerlendirdi" ifadelerini kullandı.
FRİKİK VURUŞUNA VURGU
Alman kaleci, genç oyuncunun frikik golüne de değindi. Neuer, "Vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu da onu diğer oyunculardan ayıran özellik" sözleriyle Arda Güler'in şut kalitesine dikkat çekti.
Bayern Münih karşısında attığı iki golle öne çıkan Arda Güler, performansıyla Avrupa futbolunda üst düzey oyuncuların değerlendirmelerine konu oldu.
Arda'nın performansı Henry'yi mest etti!
Dursun Özbek'ten çılgın transfer hamlesi!