Neuer Arda'nın hakkını teslim etti!

Arda Güler, Bayern Münih karşısında attığı gollerle dikkat çekerken Manuel Neuer’den tebrik aldı. Alman kaleci, genç oyuncunun vuruş kalitesine dikkat çekti.

  • Real Madrid'in Bayern Munich ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler iki gol attı.
  • Bayern Munich kalecisi Manuel Neuer, Arda Güler'in ilk golünde topu dışarıya iyi oynayamadığını ve Arda'nın topu çok iyi kontrol edip değerlendirdiğini söyledi.
  • Neuer, Arda Güler'in vuruşlarının çok güçlü olduğunu ve bu özelliğin onu diğer oyunculardan ayırdığını belirtti.
  • Arda Güler, attığı goller arasında bir frikik vuruşu da bulunuyor.
  • Milli futbolcu Arda Güler'in performansı, Avrupa futbolunda üst düzey oyuncuların değerlendirmelerine konu oldu.

Real Madrid ile Bayern Munich arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Güler'in performansı öne çıktı. İki gol atan milli futbolcu, rakip takımın tecrübeli kalecisinden de övgü aldı.

Arda Güler'in frikik golü
"TOPA HAKİMİYETİ ÇOK İYİ"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Manuel Neuer, Arda Güler'in ilk golündeki pozisyonu değerlendirdi. Neuer, "Topu dışarıya oynamak istedim ama iyi vuramadım. Arda Güler topu çok iyi kontrol etti ve değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

Gol sonrası Manuel Neuer.
FRİKİK VURUŞUNA VURGU

Alman kaleci, genç oyuncunun frikik golüne de değindi. Neuer, "Vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu da onu diğer oyunculardan ayıran özellik" sözleriyle Arda Güler'in şut kalitesine dikkat çekti.

Bayern Münih karşısında attığı iki golle öne çıkan Arda Güler, performansıyla Avrupa futbolunda üst düzey oyuncuların değerlendirmelerine konu oldu.

