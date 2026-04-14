Galatasaray'da saha çalışmalarına başlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptığı ve cumartesi günü oynanacak Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olmak istediğini söylediği öğrenildi.
Bugün takımla birlikte ilk kez idmana çıkacak olan Osimhen'in Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olup olmayacağıyla ilgili son kararı Okan Buruk verecek. Yıldız futbolcunun Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda süre alma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.
Hafta sonu forma giyecek olan Osimhen'in Fenerbahçe derbisine kadar tamamen hazır olacağı öğrenildi.