Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri ile Karagümrük mağlubiyeti sonrası zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarıyla yeniden iddialı konuma geldi. Ligin bitimine 5 hafta kala puan farkı 2'ye inerken, sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluk için avantaj yakaladı.

YÖNETİMDEN KRİTİK HAMLE Bu süreçte yönetim de devreye girdi. Başkan Sadettin Saran'ın, oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi yönünde talimat verdiği ve takım içindeki motivasyonu artırmak için özel bir prim planı hazırladığı öğrenildi. Kulüp içindeki destekle birlikte yüksek bütçeli bir ödül sistemi oluşturuldu.