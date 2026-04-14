Fenerbahçe'den şampiyonluk primi! Böyle rakam görülmedi

Fenerbahçe, son haftalarda kapanan puan farkının ardından şampiyonluk yarışında kritik eşiğe geldi. Başkan Sadettin Saran, kalan maçların tamamının kazanılması halinde 10 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri ile Karagümrük mağlubiyeti sonrası zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarıyla yeniden iddialı konuma geldi. Ligin bitimine 5 hafta kala puan farkı 2'ye inerken, sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluk için avantaj yakaladı.

Fenerbahçe kalan maçlarını kazanırsa şampiyon olacak.
YÖNETİMDEN KRİTİK HAMLE

Bu süreçte yönetim de devreye girdi. Başkan Sadettin Saran'ın, oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi yönünde talimat verdiği ve takım içindeki motivasyonu artırmak için özel bir prim planı hazırladığı öğrenildi. Kulüp içindeki destekle birlikte yüksek bütçeli bir ödül sistemi oluşturuldu.

Sadettin Saran 10 milyon euroluk prim belirledi.
10 MİLYON EURO PRİM

Hazırlanan plana göre Fenerbahçe'nin kalan 5 maçın tamamını kazanması durumunda futbolculara toplam 10 milyon euro prim dağıtılacak. Başkan Saran'ın bu kararı doğrudan takıma ileteceği belirtildi.

Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına yaptığı konuşmada kalan sürece ilişkin "İpler artık elimizde" mesajını verdi. Bu mücadele, Gençlerbirliği maçı öncesi puan tablosundaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

