Londra'da zafer gecesi! Arsenal Sporting Lizbon'u beraberlikle geçti

UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final adreslerinden biri Londra'ydı. Arsenal, deplasmanda 1-0 yendiği Sporting Lizbon ile evinde karşılaştı. Topçular, 0-0'lık skorla yarı finale yükseldi ve Atletico Madrid ile eşleşti.

Londra'da zafer gecesi! Arsenal Sporting Lizbon'u beraberlikle geçti
  • Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting Lizbon ile golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
  • Londra ekibi, ilk maçta aldığı galibiyet avantajıyla son 4 takım arasına girmeyi başardı.
  • Arsenal yarı finalde İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile eşleşti.
  • Yarı final maçları 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
  • Arsenal maça David Raya, Saliba, Mosquera, Hincapie, Gabriel, Eze, Madueke, Zubimendi, Rice, Martinelli ve Gyökeres ile başladı.

Arsenal sahaya David Raya, Saliba, Mosquera, Hincapie, Gabriel, Eze, Madueke, Zubimendi, Rice, Martinelli ve Gyökeres ilk 11'i ile çıktı.

Portekiz temsilcisi ise Silva, Inacio, Diomande, Quaresma, Morita, Goncalves, Catamo, Araujo, Hjulmand, Rincao ve Suarez ile tur aradı.

Arsenel Atletico Madrid ile eşleşti

İki takımın zorlu randevusundan gol sesi çıkmadı. Londra temsilcisi ilk maçta elde ettiği galibiyetle son 4 takım arasına kaldı.

Topçular, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maçlar 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

