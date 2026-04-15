Arsenal sahaya David Raya, Saliba, Mosquera, Hincapie, Gabriel, Eze, Madueke, Zubimendi, Rice, Martinelli ve Gyökeres ilk 11'i ile çıktı.
Portekiz temsilcisi ise Silva, Inacio, Diomande, Quaresma, Morita, Goncalves, Catamo, Araujo, Hjulmand, Rincao ve Suarez ile tur aradı.
RAKİP ATLETICO MADRID
İki takımın zorlu randevusundan gol sesi çıkmadı. Londra temsilcisi ilk maçta elde ettiği galibiyetle son 4 takım arasına kaldı.
Topçular, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maçlar 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.