Yarı final maçları 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Arsenal yarı finalde İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile eşleşti.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting Lizbon ile golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Arsenal sahaya David Raya, Saliba, Mosquera, Hincapie, Gabriel, Eze, Madueke, Zubimendi, Rice, Martinelli ve Gyökeres ilk 11'i ile çıktı.

Portekiz temsilcisi ise Silva, Inacio, Diomande, Quaresma, Morita, Goncalves, Catamo, Araujo, Hjulmand, Rincao ve Suarez ile tur aradı.