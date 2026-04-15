Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den 2025 yazında Benfica'ya elendikleri Şampiyonlar Ligi play-off turunun ardından ayrılmış, kısa süre sonra Benfica ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE
TalkSPORT'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Newcastle United'da Eddie Howe'ın ayrılması halinde değerlendirilen ciddi adaylardan biri konumunda. Aynı haberde Newcastle yönetiminin yüksek profilli bir teknik adam seçeneğine açık olduğu, Mourinho dışında başka isimlerin de masada bulunduğu aktarıldı.
HOWE CEPHESİNDE KARAR NET DEĞİL
Öte yandan İngiliz basınında yer alan başka haberler, Newcastle cephesinde tabloyun henüz netleşmediğini gösteriyor. The Times, Eddie Howe'a kulüp içinde destek verildiğini yazarken; The Guardian da Howe'ın kulüpte kalmaya bağlılığını sürdürdüğünü aktardı. Bu nedenle Mourinho iddiası şu an için güçlü bir söylenti olsa da kesinleşmiş bir süreçten söz edilmiyor.
MOURINHO'DAN GELECEK AÇIKLAMASI
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son günlerde yaptığı açıklamada geleceğinin kulübün isteğine bağlı olduğunu söyledi. ESPN ve Goal'da yer alan haberlerde Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon için Benfica'da kalmaya açık olduğu, hatta bunu istediğini ifade ettiği aktarıldı.
FENERBAHÇE SONRASI YENİ SAYFA AÇTI
Mourinho'nun Fenerbahçe dönemi kupa ile tamamlanmamıştı. Reuters'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinin ardından Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sonrasında Mourinho, kariyerinde daha önce de görev yaptığı Benfica'ya geri döndü.