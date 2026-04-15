Jose Mourinho İngiltere'ye geri dönüyor! Benfica'dan sonraki adresi belli oldu

Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir iddia İngiliz basınında gündeme geldi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Portekizli teknik adamın, Premier Lig’e geri dönebileceği öne sürüldü. Ancak Mourinho için konuşulan yeni adres şu aşamada resmi değil, iddia düzeyinde.

Jose Mourinho İngiltere'ye geri dönüyor! Benfica'dan sonraki adresi belli oldu
  • Jose Mourinho, Newcastle United'da Eddie Howe'ın ayrılması durumunda değerlendirilen ciddi adaylar arasında yer alıyor.
  • Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den 2025 yazında Benfica'ya elendikleri Şampiyonlar Ligi play-off turunun ardından ayrılarak Benfica ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
  • Mourinho, geleceğinin kulübün isteğine bağlı olduğunu belirterek gelecek sezon Benfica'da kalmaya açık olduğunu ifade etti.
  • Eddie Howe'a Newcastle United içinde destek verildiği ve teknik direktörün kulüpte kalmaya bağlılığını sürdürdüğü aktarıldı.
  • Newcastle yönetimi yüksek profilli bir teknik adam seçeneğine açık olup Mourinho dışında başka isimlerin de masada bulunduğu belirtildi.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den 2025 yazında Benfica'ya elendikleri Şampiyonlar Ligi play-off turunun ardından ayrılmış, kısa süre sonra Benfica ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE

TalkSPORT'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Newcastle United'da Eddie Howe'ın ayrılması halinde değerlendirilen ciddi adaylardan biri konumunda. Aynı haberde Newcastle yönetiminin yüksek profilli bir teknik adam seçeneğine açık olduğu, Mourinho dışında başka isimlerin de masada bulunduğu aktarıldı.

Newcastle United'ın Jose Mourinho'yu istediği öne sürüldü

HOWE CEPHESİNDE KARAR NET DEĞİL

Öte yandan İngiliz basınında yer alan başka haberler, Newcastle cephesinde tabloyun henüz netleşmediğini gösteriyor. The Times, Eddie Howe'a kulüp içinde destek verildiğini yazarken; The Guardian da Howe'ın kulüpte kalmaya bağlılığını sürdürdüğünü aktardı. Bu nedenle Mourinho iddiası şu an için güçlü bir söylenti olsa da kesinleşmiş bir süreçten söz edilmiyor.

MOURINHO'DAN GELECEK AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son günlerde yaptığı açıklamada geleceğinin kulübün isteğine bağlı olduğunu söyledi. ESPN ve Goal'da yer alan haberlerde Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon için Benfica'da kalmaya açık olduğu, hatta bunu istediğini ifade ettiği aktarıldı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı

FENERBAHÇE SONRASI YENİ SAYFA AÇTI

Mourinho'nun Fenerbahçe dönemi kupa ile tamamlanmamıştı. Reuters'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinin ardından Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sonrasında Mourinho, kariyerinde daha önce de görev yaptığı Benfica'ya geri döndü.

