TalkSPORT'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Newcastle United'da Eddie Howe'ın ayrılması halinde değerlendirilen ciddi adaylardan biri konumunda. Aynı haberde Newcastle yönetiminin yüksek profilli bir teknik adam seçeneğine açık olduğu, Mourinho dışında başka isimlerin de masada bulunduğu aktarıldı.

Newcastle United'ın Jose Mourinho'yu istediği öne sürüldü

HOWE CEPHESİNDE KARAR NET DEĞİL

Öte yandan İngiliz basınında yer alan başka haberler, Newcastle cephesinde tabloyun henüz netleşmediğini gösteriyor. The Times, Eddie Howe'a kulüp içinde destek verildiğini yazarken; The Guardian da Howe'ın kulüpte kalmaya bağlılığını sürdürdüğünü aktardı. Bu nedenle Mourinho iddiası şu an için güçlü bir söylenti olsa da kesinleşmiş bir süreçten söz edilmiyor.

MOURINHO'DAN GELECEK AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son günlerde yaptığı açıklamada geleceğinin kulübün isteğine bağlı olduğunu söyledi. ESPN ve Goal'da yer alan haberlerde Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon için Benfica'da kalmaya açık olduğu, hatta bunu istediğini ifade ettiği aktarıldı.