Fenerbahçe Opet'in EuroLeague yarı finalindeki rakibi Spar Girona

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, Umana Reyer’i 70-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanyol ekibi, yarı finale yükselerek Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu.

Fenerbahçe Opet'in EuroLeague yarı finalindeki rakibi Spar Girona
  • Spar Girona, EuroLeague Kadınlar çeyrek finalinde Umana Reyer'i 70-64 yenerek yarı finale yükseldi.
  • İspanyol ekibi Spar Girona, yarı finalde 17 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
  • Spar Girona'da Coulibaly 19 ve Jocyte 18 sayı üretti.
  • Umana Reyer'de Dojkic 19 sayı kaydetti.
  • Spar Girona ikinci çeyrekte 39-28 öne geçerek maçın kontrolünü ele aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğü eline alan Spar Girona, devreye 39-28 önde girdi. İspanyol temsilcisi, üçüncü periyodu da 56-47 üstün geçti.

SPAR GIRONA AVANTAJI KORUDU

Son bölümde Umana Reyer farkı kapatmaya çalışsa da Spar Girona skor üstünlüğünü korumayı başardı. İspanyol ekibi, parkeden 70-64 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Spar Girona yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak

FENERBAHÇE OPET İLE EŞLEŞTİ

Bu galibiyetle yarı finale yükselen Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final mücadelesi 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

JOCYTE VE COULIBALY ÖNE ÇIKTI

Spar Girona'da Jocyte 18, Coulibaly ise 19 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Umana Reyer cephesinde Dojkic'in 19 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

