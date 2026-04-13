Karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğü eline alan Spar Girona, devreye 39-28 önde girdi. İspanyol temsilcisi, üçüncü periyodu da 56-47 üstün geçti.
SPAR GIRONA AVANTAJI KORUDU
Son bölümde Umana Reyer farkı kapatmaya çalışsa da Spar Girona skor üstünlüğünü korumayı başardı. İspanyol ekibi, parkeden 70-64 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı.
FENERBAHÇE OPET İLE EŞLEŞTİ
Bu galibiyetle yarı finale yükselen Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final mücadelesi 17 Nisan Cuma günü oynanacak.
JOCYTE VE COULIBALY ÖNE ÇIKTI
Spar Girona'da Jocyte 18, Coulibaly ise 19 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Umana Reyer cephesinde Dojkic'in 19 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.