Galatasaray’da Icardi defteri kapandı: Menajeri kulüp arıyor
İddialara göre yönetim, Okan Buruk'un raporu sonrası devre arasında Arjantinli yıldızla yolları ayırmak için düğmeye bastı. Icardi'nin menajeri de 2-3 kulüple görüşme yaptı. Ancak sosyal medyadaki transfer iddialarına taraftarlar sert tepki koyunca yönetim frene bastı. Mecburen takımda kalan Icardi yaşananlar sonrası adeta kulüple bağlarını kopardı.
Kocaeli önünde alınan beraberlikle kendisini kaosun içinde bulan Galatasaray'da en büyük sorunlardan birisi de Mauro Icardi...
Son dönemde hem tavırları hem de futboluyla kriz çıkaran Arjantinli yıldızın neden bu duruma geldiğiyle ilgili sis perdesini TAKVİM aralıyor.
ATLET VE GENÇ 9 İSTEDİ!
İddialara göre teknik direktör Okan Buruk devre arasında Icardi ile yolların ayrılmasını istedi. Tecrübeli hocanın Osimhen'in arkasına genç ve atlet bir 9 numara alınması yönünde rapor da verdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, yıldız futbolcunun menajerine durumu iletti. Alınan bu karar sonrası Icardi'nin menajeri aracılığıyla 2-3 kulüple görüşme gerçekleşti.
Ancak o dönem bazı transfer iddialarına taraftarların sosyal medyada çok sert tepki koyması üzerine yönetim ayrılık kararından vazgeçti.
DUYGUSAL OLARAK İŞ BİTTİ
Icardi takımda kaldı ancak yaşananlar nedeniyle kulüple bağları kopma noktasına geldi. Ardından Okan Buruk'un Liverpool deplasmanındaki kararı bardağı taşırdı. Kulübe yakın kaynaklara göre artık Tangocu duygusal olarak Galatasaray defterini tamamen kapattı.
