Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavi süreci kontrollü şekilde devam ediyor. Teknik ekip, oyuncunun dönüş sürecini yakından takip ederken, sahaya dönüş takvimi kritik maçlara göre planlanıyor.
RİZESPOR MAÇI HEDEFTE
Teknik direktör Domenico Tedesco, İspanyol oyuncunun Rizespor karşılaşmasına yetişmesini ve en azından sınırlı süre almasını hedefliyor. Ancak oyuncunun fiziksel durumu riske edilmeden ilerlenmesi öncelik olarak belirlenmiş durumda.
DERBİYE GÖRE PROGRAM
Asensio'nun antrenman ve tedavi programı, Galatasaray derbisi dikkate alınarak hazırlandı. Teknik heyet, oyuncunun tam hazır olmadan sahaya çıkmasını istemezken, derbide maksimum verim alınacak bir seviyeye ulaşmasını amaçlıyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta görev alan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.