Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavi süreci kontrollü şekilde devam ediyor. Teknik ekip, oyuncunun dönüş sürecini yakından takip ederken, sahaya dönüş takvimi kritik maçlara göre planlanıyor.

Marco Asensio, Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlandı.

RİZESPOR MAÇI HEDEFTE

Teknik direktör Domenico Tedesco, İspanyol oyuncunun Rizespor karşılaşmasına yetişmesini ve en azından sınırlı süre almasını hedefliyor. Ancak oyuncunun fiziksel durumu riske edilmeden ilerlenmesi öncelik olarak belirlenmiş durumda.