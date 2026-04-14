Trabzonspor transfer stratejisinde hem genç yabancı oyunculara hem de 26-29 yaş aralığında tecrübeli isimlere yönelmeyi planlarken, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi de öncelikleri arasına aldı.
Devre arasında transfer listesine giren Silas Sinan Andersen yeniden gündemde. 21 yaşındaki ön libero, Türk pasaportu avantajı sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilir. Türkiye'ye sıcak bakan genç futbolcunun bu özelliği, yabancı kontenjanı açısından Bordo-Mavililer'e önemli bir esneklik sağlarken, teknik heyetin de oyuncuyu kadro derinliğini artıracak bir parça olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.
Andersen'in devre arasında transfer olamamasının nedeni ise bonservis beklentisi olmuştu. İsveç ekibi BK Hacken, oyuncu için yaklaşık 6 milyon euro seviyelerinde para talep etmişti.