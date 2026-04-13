Dursun Özbek noktayı koydu! Okan Buruk'a tam destek

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim, ligin kalan bölümü için Buruk’a desteğini iletti.

Galatasaray'da Kocaelispor beraberliğinin ardından gözler yönetimin alacağı kararlara çevrildi. Karşılaşma sonrası kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Okan Buruk, Dursun Özbek yönetiminde son 3 sezonu şampiyon tamamladı.
ÖZBEK'TEN AÇIK DESTEK

Gerçekleştirilen görüşmede başkan Özbek'in, Buruk'a olan güvenini net şekilde ifade ettiği aktarıldı. Yönetim, sezonun kalan bölümünde teknik heyetle yola devam etme kararını korurken, takımın hedefleri doğrultusunda istikrar vurgusu yaptı.

Okan Buruk'un şampiyon olamazsa takımdan gönderileceği konuşuluyordu.
İDDİALARA TEPKİ

Son dönemde Okan Buruk'un geleceğine yönelik ortaya atılan iddialar da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı. Yönetimin, teknik direktörün sezon sonunda görevden ayrılacağı yönündeki söylemlerden rahatsız olduğu belirtildi.

Başkan Dursun Özbek'in, Gençlerbirliği karşılaşmasına kadar takımın çalışmalarını yakından takip etmek için Kemerburgaz tesislerine daha sık gideceği bilgisi paylaşıldı. Yönetimin teknik heyetle ilgili mevcut pozisyonunu koruduğu ifade edildi.

Osimhen Gençlerbirliği maçında sahada
