Galatasaray'da Kocaelispor beraberliğinin ardından gözler yönetimin alacağı kararlara çevrildi. Karşılaşma sonrası kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Okan Buruk, Dursun Özbek yönetiminde son 3 sezonu şampiyon tamamladı.

ÖZBEK'TEN AÇIK DESTEK Gerçekleştirilen görüşmede başkan Özbek'in, Buruk'a olan güvenini net şekilde ifade ettiği aktarıldı. Yönetim, sezonun kalan bölümünde teknik heyetle yola devam etme kararını korurken, takımın hedefleri doğrultusunda istikrar vurgusu yaptı.