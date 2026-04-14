Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması bekleniyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezon için yol haritasını belirlediği ve eksik noktalara yapılacak hamlelerle adeta bir yeniden yapılanmaya gidileceği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda 1 kaleci, 1 sol stoper, 1 sol bek, 2 orta saha, 2 kanat ve 1 de forvet olmak üzere toplamda 8 hamle yapması bekleniyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre bu sayının artabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon beklentilerin altında kalarak şampiyonluk yarışına erken havlu atan Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kuracağı güçlü kadroyla şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.