Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun, takımda kalma yönünde karar aldığı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'taki ortamdan memnun olduğu ve teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan olumlu etkilendiği belirtildi. Oyuncunun, sezon sonunda eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme planı bulunmadığı aktarıldı.
OPSİYONDA İNDİRİM GÜNDEMDE
Bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. 6 milyon euroluk bedelin yüksek bulunduğu, bu rakamda indirime gidilmesi halinde transfer için adım atılabileceği ifade ediliyor.
Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev alırken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.