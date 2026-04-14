Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta kariyerine devam etme kararı aldı. Yönetim ise 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu için indirim şartını değerlendiriyor. Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev alırken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Cengiz Ünder istiyor Beşiktaş düşünüyor!

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun, takımda kalma yönünde karar aldığı öğrenildi.

Cengiz Ünder sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralandı.
KALMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'taki ortamdan memnun olduğu ve teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan olumlu etkilendiği belirtildi. Oyuncunun, sezon sonunda eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme planı bulunmadığı aktarıldı.

Derbide penaltı pozisyonunda itirazdan sarı kart gören Cengiz, Fenerbahçeli taraftarların eleştirisini aldı.
OPSİYONDA İNDİRİM GÜNDEMDE

Bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. 6 milyon euroluk bedelin yüksek bulunduğu, bu rakamda indirime gidilmesi halinde transfer için adım atılabileceği ifade ediliyor.

