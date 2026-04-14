Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'taki ortamdan memnun olduğu ve teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan olumlu etkilendiği belirtildi. Oyuncunun, sezon sonunda eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme planı bulunmadığı aktarıldı.

Derbide penaltı pozisyonunda itirazdan sarı kart gören Cengiz, Fenerbahçeli taraftarların eleştirisini aldı.

OPSİYONDA İNDİRİM GÜNDEMDE

Bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. 6 milyon euroluk bedelin yüksek bulunduğu, bu rakamda indirime gidilmesi halinde transfer için adım atılabileceği ifade ediliyor.

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev alırken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.