CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş 24 yaşındaki yıldız için devrede: Toure transferinde rakamlar netleşiyor

Siyah-Beyazlılar 15 gol atması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek El Bilal Toure'yi daha uygun fiyatla kadrosuna katmak için Atalanta ile pazarlıklara başladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Beşiktaş sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure'yi takımda tutmak için girişimlere başladı. 15 gol atması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek olan 24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 19 maçta 6 gol kaydetti. Yönetimin ise kalan maçlarda hem oyuncunun bu sayıya ulaşma şansının düşük olması hem de bu fiyatı vermek istememesi nedeniyle Atalanta ile pazarlıklara başladığı öğrenildi.

Siyah- Beyazlı kurmayların teknik direktör Sergen Yalçın'ın da devam etmek istediği Toure'nin bonservisini daha uygun bir fiyatla almayı planladığı öğrenildi. Sakatlığını atlatan Toure'nin performansının transfer için belirleyici olacağı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş sil baştan: Kaleciden forvete 8 yeni imzayla şampiyonluk kadrosu kuruluyor
SONRAKİ HABER

Beşiktaş yeniden yapılanacak

 Fırtına'nın yerli planı: Silas Sinan Andersen için sezon sonu randevusu
ÖNCEKİ HABER

Yeniden Andersen

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler