Arda Güler frikikten skoru 2-1'e getirdi

İspanyol temsilcisi sahaya Lunin, Militao, Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Arda, Diaz, Vinicius, Mbappe ilk 11'i ile başladı.

Mücadelenin 35. saniyesinde sahneye çıkan Arda Güler, zorlu randevuda takımının golünü kaydeden isim oldu.

6'ıncı dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitlemeyi başardı. Ancak Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Manuel Neuer'i avlayarak takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Harry Kane Allianz Arena'da tabelayı 2-2'ye taşıdı.

Dakikalar 42'yi gösterirken Vinicius Junior'un pasında Kylian Mbappe, İspanyol temsilcisinin üçüncü golünü attı ve başkent ekibi bir kez daha öne geçti. İlk yarı 3-2 sona erdi.