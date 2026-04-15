Bayern Münih - Real Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Bayern Münih - Real Madrid | CANLI
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih deplasmanında karşılaşıyor.
  • Arda Güler, maçın 35. saniyesinde Real Madrid'i öne geçiren golü attı.
  • Arda Güler, 29. dakikada frikikten ikinci golünü kaydederek takımını 2-1 öne geçirdi.
  • Aleksandar Pavlovic 6. dakikada Bayern Münih'in ilk golünü attı.
  • Harry Kane, Allianz Arena'da skoru 2-2'ye getirdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Almanya'da kozlarını paylaşıyor.

Bayern Münih - Real Madrid | CANLI-2

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Bayern Münih - Real Madrid | CANLI-3

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović, Olise, Luis Díaz, Gnabry, Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé

GOLLER

Bayern Münih - Real Madrid: 0-1 | Arda Güler

Bayern Münih - Real Madrid: 1-1 | Aleksandar Pavlovic

Bayern Münih - Real Madrid: 1-2 | Arda Güler

Bayern Münih - Real Madrid: 2-2 | Harry Kane

Bayern Münih - Real Madrid: 2-3 | Kylian Mbappe

Arda Güler frikikten skoru 2-1'e getirdi

İspanyol temsilcisi sahaya Lunin, Militao, Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Arda, Diaz, Vinicius, Mbappe ilk 11'i ile başladı.

Mücadelenin 35. saniyesinde sahneye çıkan Arda Güler, zorlu randevuda takımının golünü kaydeden isim oldu.

6'ıncı dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitlemeyi başardı. Ancak Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Manuel Neuer'i avlayarak takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Harry Kane Allianz Arena'da tabelayı 2-2'ye taşıdı.

Dakikalar 42'yi gösterirken Vinicius Junior'un pasında Kylian Mbappe, İspanyol temsilcisinin üçüncü golünü attı ve başkent ekibi bir kez daha öne geçti. İlk yarı 3-2 sona erdi.

