Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray'da takımın konsantrasyon problemlerini gidermek için düğmeye basıldı. Bu konuda sürekli toplantılar yapan teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerin bu hafta içinde bazı kararları hayata geçireceği belirtiliyor.
Alınan bilgilere göre Kemerburgaz'da ailelerin de katılacağı bir yemek organizasyonu düzenlenecek. Hedef hem futbolcuların moralini yükseltmek hem de takım içindeki birlik beraberliği istenen düzeye getirmek. Ayrıca kalan 5 maçtan önce kampa girilmesi yönünde karar alınabileceği de gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet ve yönetim kurulu alınacak kararlarla birlikte hem takımı dış dünyadan kopartmayı hem de konsantrasyonu artırmayı hedefliyor.