Fenerbahçe'de Skriniar için özel plan devrede

Milan Skriniar’ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe sağlık ekibi özel program hazırladı. Deneyimli stoperin Rizespor maçında forma giyebilmesi için kontrollü bir süreç yürütülüyor.

Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar'ın durumu yakından takip ediliyor. Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Slovak oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında görev yaptı ancak artan ağrıları nedeniyle ikinci devrede riske edilmedi.

Skriniar Kayserispor maçında 45 dakika süre aldı.
SAĞLIK EKİBİNDEN KONTROLLÜ SÜREÇ

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun mevcut durumunu dikkate alarak temkinli bir program oluşturdu. Skriniar'ın bazı antrenmanlara katılmayacağı, yükleme planının maç takvimine göre ayarlanacağı belirtildi. Amaç, oyuncunun sahada kalabileceği süreyi maksimum seviyede tutmak.

Skriniar, Rizespor karşısında süre bulup Galatasaray derbisinde hazır olmak istiyor.
RİZESPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIK

Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rizespor karşılaşması için özel bir planlama yapılıyor. Adductor kas yırtığı bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar mümkün olan en fazla maçta görev almayı hedeflediği aktarıldı.

Skriniar'ın kapsamlı tedavisinin sezon bitiminde uygulanması planlanırken, mevcut süreçte kontrollü şekilde sahada yer alması öngörülüyor.

