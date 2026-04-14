Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar'ın durumu yakından takip ediliyor. Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Slovak oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında görev yaptı ancak artan ağrıları nedeniyle ikinci devrede riske edilmedi.

SAĞLIK EKİBİNDEN KONTROLLÜ SÜREÇ Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun mevcut durumunu dikkate alarak temkinli bir program oluşturdu. Skriniar'ın bazı antrenmanlara katılmayacağı, yükleme planının maç takvimine göre ayarlanacağı belirtildi. Amaç, oyuncunun sahada kalabileceği süreyi maksimum seviyede tutmak.