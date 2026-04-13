Eleştiriler kesildi: Kante'den sahada yanıt! İşte rakamlar

N'Golo Kanté, Fenerbahçe’de eleştirilerin ardından yükselen form grafiğiyle öne çıktı. Son üç lig maçında hem skor katkısı hem de savunma istatistikleriyle takımın merkezinde yer aldı.

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kanté, ilk haftalarda yüksek maliyeti ve performansıyla eleştirilmişti. Fransız orta saha, ilerleyen haftalarda oyuna adaptasyonunu tamamlayarak saha içindeki etkisini artırdı.

Kante, Kayserispor karşısında bu sezonki 2. golünü attı.
SON MAÇLARDA İSTİKRAR

Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan son üç karşılaşmada performansını istikrarlı şekilde yukarı taşıdı. Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında gol katkısı veren Kanté, orta sahadaki oyun temposunu da belirleyen isimlerden biri oldu.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Kanté, 5 pas arası, 1 top çalma ve 9 sahipsiz top kazanma ile oynadı. Bu mücadelede yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Beşiktaş derbisinde ise yine 90 dakika sahada kalarak 3 pas arası, 4 top çalma ve 10 sahipsiz top kazanma istatistiklerine ulaştı, yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Kante'nin Beşiktaş maçıyla birlikte yükselen bir grafiği var.
KAYSERİSPOR MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

Kayserispor karşısında 75 dakika süre alan Kanté, 1 top çalma, 1 pas arası ve 4 sahipsiz top kazanma ile mücadele etti. Bu karşılaşmada yüzde 87 pas isabeti yakalayan Fransız oyuncu, maçın en yüksek performans gösteren isimleri arasında yer aldı.

Son üç lig maçında ortaya koyduğu verilerle dikkat çeken Kanté, Fenerbahçe orta sahasında savunma katkısı ve oyun kurulumundaki rolüyle öne çıktı.

