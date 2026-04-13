Fransız orta saha oyuncusu son üç lig maçında Gaziantep FK ve Kayserispor karşısında gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kanté, ilk haftalarda yüksek maliyeti ve performansıyla eleştirildi ancak ilerleyen haftalarda adaptasyonunu tamamladı.

Kante, Kayserispor karşısında bu sezonki 2. golünü attı.

SON MAÇLARDA İSTİKRAR

Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan son üç karşılaşmada performansını istikrarlı şekilde yukarı taşıdı. Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında gol katkısı veren Kanté, orta sahadaki oyun temposunu da belirleyen isimlerden biri oldu.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Kanté, 5 pas arası, 1 top çalma ve 9 sahipsiz top kazanma ile oynadı. Bu mücadelede yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Beşiktaş derbisinde ise yine 90 dakika sahada kalarak 3 pas arası, 4 top çalma ve 10 sahipsiz top kazanma istatistiklerine ulaştı, yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.