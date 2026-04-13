Fenerbahçe şampiyonluk hasretini sonlandırmak için tek ses, tek yürek... Lider Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'a puan kaybetmesi sonrasında Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 5 hafta kalan lider Galatasaray ile olan puan farkını iyice azalttı. Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray'ın performansına bağlı olan Kanarya, aradaki puan farkını 2'ye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları iyice arttı.Galatasaray-Kocaeli maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri daha da fazla yükselmeye başladı.Sarı Kanarya, belki de bu sezon şampiyonluğa ilk kez bu kadar çok inanmaya başladı. Başkan Sadettin Saran'dan futbolculara, futbolculardan taraftara kadar herkes şampiyonluk özleminin bu sezon sona ereceği görüşünde.Fenerbahçe, sezonu mutlu sonla tamamlanmak için kenetlendi. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile sürekli görüşme halinde olduğu ve "" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.