Fenerbahçe'nin iki önemli yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun sakatlıkları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, Slovak stoper Skriniar konusunda risk almak istemiyor. Bazı antrenmanlarda tedbiren yer almayacak. Direkt maçlara çıkacak.



Kayserispor maçında 46 dakika sahada kalan ve sonrasında çıkmak zorunda kalan tecrübeli stoperin Rizespor'a karşı 11'de başlaması bekleniyor. Marco Asensio ağrılarına rağmen Rizespor maçında oynamak istiyor. Son kararı Tedesco ve sağlık heyeti verecek. Sağlık ekibi, Tedesco'ya Asensio'nun ödeminin inmeye başladığını, Rizespor'a karşı kısa bir süre verebileceğini söyledi.



