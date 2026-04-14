Erzurumspor zirvede hata yapmadı: Boluspor'u 2 golle geçti

TFF 1.Ligi lideri, Boluspor'u 2 golle teslim aldı.





TFF 1.Ligi'nde lider Erzurumspor konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Erzurum 6'da 1-0 öne geçti. Benhur'un kale sahasına yaptığı ortada Gökhan topu kendi kalesine gönderdi.

43'te Eren yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Devre bu skorla sona erdi. 52'de Erzurumspor lehine verilen penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Bu dakikadan sonra skoru koruyan Erzurumspor maçı 2-0 galip bitirdi.