Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Archie Brown, istatistikleriyle dikkat çekiyor. 2024-25 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayla görev alan İngiliz sol bek, hücum katkısıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI
Savunma görevlerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle öne çıkan Brown, Fenerbahçe kariyerinde 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bek pozisyonunda görev yapan bir oyuncu için bu rakamlar, takımın hücum üretimine doğrudan etki anlamı taşıyor.
11 YIL SONRA AYNI SEVİYE
Brown'un ortaya koyduğu bu performans, kulüp tarihinde uzun süredir görülmeyen bir tabloyu beraberinde getirdi. Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda en son Caner Erkin, yaklaşık 11 yıl önce 4 gol ve 8 asistlik katkı vermişti.
Archie Brown, mevcut performansıyla Fenerbahçe'de hücum katkısı veren bekler arasında son yılların en yüksek istatistiklerinden birine ulaştı.