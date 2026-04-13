CANLI YAYIN
Geri

Archie Brown’dan Fenerbahçe’de 11 yıl sonra bir ilk

Archie Brown, Fenerbahçe kariyerinde 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İngiliz sol bek, bu performansıyla kulüpte 11 yıl sonra hücumda öne çıkan bek istatistiğine ulaştı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, 2024-25 sezonunda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
  • Brown, bek pozisyonunda görev yapan bir oyuncu olarak takımın hücum üretimine doğrudan katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda bu seviyede hücum katkısı en son 11 yıl önce Caner Erkin tarafından verilmişti.
  • Caner Erkin, sol bek olarak 4 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.
  • Brown, son yılların hücum katkısı veren bekleri arasında en yüksek istatistiklerden birine ulaştı.

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Archie Brown, istatistikleriyle dikkat çekiyor. 2024-25 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayla görev alan İngiliz sol bek, hücum katkısıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Brown son maçta Talisca'ya asist yaptı.
HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI

Savunma görevlerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle öne çıkan Brown, Fenerbahçe kariyerinde 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bek pozisyonunda görev yapan bir oyuncu için bu rakamlar, takımın hücum üretimine doğrudan etki anlamı taşıyor.

Archie Brown sakatlıklar nedeniyle bu sezon uzun süre forma giyemedi.
11 YIL SONRA AYNI SEVİYE

Brown'un ortaya koyduğu bu performans, kulüp tarihinde uzun süredir görülmeyen bir tabloyu beraberinde getirdi. Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda en son Caner Erkin, yaklaşık 11 yıl önce 4 gol ve 8 asistlik katkı vermişti.

Archie Brown, mevcut performansıyla Fenerbahçe'de hücum katkısı veren bekler arasında son yılların en yüksek istatistiklerinden birine ulaştı.

