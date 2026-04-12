Futbolda süreklilik en zor meziyetlerden biri... Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında yaptığı asistle birlikte üst üste 5 sezondur 20 gol / asist barajını aşarak Türk futbolunda istikrarın simgelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Her sezon üzerine koyarak ilerleyen Kerem, 2021- 22'de 22 gol katkısıyla başlayan serisini; 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 23'er katkıyla sürdürdü. 2024-25 sezonunda ise adeta zirve yaptı ve 32 gole doğrudan etki ederek kariyerinin en verimli dönemine ulaştı... Bu sezon da kritik anlarda sahneye çıkarak geleneği bozmadı.

