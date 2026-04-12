ISINMADA KARAR VERİLDİ
Galatasaray, Günay Güvenç'in maç öncesi ısınmada son durumunu değerlendirdi. Tecrübeli kalecinin kendisini yeterince rahat hissetmemesi üzerine teknik heyet ile sağlık ekibinin ortak kararı doğrultusunda kadro değişikliğine gidildi.
BATUHAN ŞEN KADROYA ALINDI
Sarı-kırmızılı kulüp, Günay Güvenç'in yerine maç kadrosunda Batuhan Şen'in yer aldığını açıkladı. Böylece Kocaelispor karşılaşması öncesinde kaleci rotasyonunda son anda değişiklik yaşandı.