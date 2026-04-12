Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç Kocaelispor maçı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray, Günay Güvenç’in Kocaelispor maçı kadrosunda yer almama nedenine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli file bekçisinin ısınmada kendisini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç Kocaelispor maçı kadrosundan çıkarıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendisini deneyen Günay Güvenç'in rahat hissetmemesi sonrası karar alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Günay Güvenç Kocaelispor maçı kadrosuna alınmadı

ISINMADA KARAR VERİLDİ

Galatasaray, Günay Güvenç'in maç öncesi ısınmada son durumunu değerlendirdi. Tecrübeli kalecinin kendisini yeterince rahat hissetmemesi üzerine teknik heyet ile sağlık ekibinin ortak kararı doğrultusunda kadro değişikliğine gidildi.

Günay Güvenç'in yerine Batuhan Şen kadroya yazıldı

BATUHAN ŞEN KADROYA ALINDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Günay Güvenç'in yerine maç kadrosunda Batuhan Şen'in yer aldığını açıkladı. Böylece Kocaelispor karşılaşması öncesinde kaleci rotasyonunda son anda değişiklik yaşandı.

