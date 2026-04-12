Milan Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyor! Menajerinden açıklama

Galatasaray’dan Udinese’ye kiralanan Nicolo Zaniolo, Milan karşısında alınan 3-0’lık galibiyette yaptığı iki asistle öne çıktı. İtalyan futbolcu, maçın ardından takımın gücüne ve Udinese’deki ortamdan duyduğu memnuniyete dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kırmızı siyahlı ekibin, yıldız futbolcuya ilgisi de devam ediyor.

Udinese'nin kulüp sitesinde yer alan maç sonu açıklamalarında, maçın yıldızlarından Arthur Atta, iki golde Zaniolo'nun asist yaptığını söyledi. ESPN'in maç analizinde de Zaniolo'nun San Siro'daki galibiyette başrolde olduğu belirtildi.

"HERKESİ ZORLAYABİLİRİZ"

Zaniolo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Udinese'nin genç ve güçlü bir takım olduğunu belirtti. İtalyan futbolcu, Milan karşısında ortaya koydukları oyunu tekrar etmeleri halinde herkese sorun çıkarabileceklerini söyledi. Ayrıca antrenman kalitesinin çok yüksek olduğunu ve daha önce forma giydiği büyük kulüplerle benzer seviyede bir ortam gördüğünü ifade etti.

MİLLİ TAKIM HEDEFİNİ DE AÇIKLADI

Deneyimli oyuncu, İtalya Milli Takımı'na dönmenin hâlâ en önemli hedeflerinden biri olduğunu da dile getirdi. Kararlara saygı duyduğunu vurgulayan Zaniolo, aynı performansı sürdürmesi halinde yeniden milli takıma döneceğine inandığını söyledi.

MILAN İLGİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Zaniolo'yu bir süredir takip ettiği ve Udinese formasıyla yakaladığı çıkışın ardından ilgisinin arttığı öne sürüldü. MilanReports'ta 31 Mart tarihli haberde de Milan'ın oyuncuyu hücum hattı planlamasında değerlendirdiği yazılmıştı. Bu başlık şu aşamada resmi açıklamadan çok basın iddiası niteliği taşıyor.

