İtalyan basını, Milan'ın Zaniolo'yu bir süredir takip ettiğini ve Udinese'deki çıkışının ardından ilgisinin arttığını iddia etti.

İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı'na dönmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu ve performansını sürdürmesi halinde yeniden milli takıma döneceğine inandığını ifade etti.

Udinese'nin kulüp sitesinde yer alan maç sonu açıklamalarında, maçın yıldızlarından Arthur Atta, iki golde Zaniolo'nun asist yaptığını söyledi. ESPN'in maç analizinde de Zaniolo'nun San Siro'daki galibiyette başrolde olduğu belirtildi.

"HERKESİ ZORLAYABİLİRİZ"

Zaniolo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Udinese'nin genç ve güçlü bir takım olduğunu belirtti. İtalyan futbolcu, Milan karşısında ortaya koydukları oyunu tekrar etmeleri halinde herkese sorun çıkarabileceklerini söyledi. Ayrıca antrenman kalitesinin çok yüksek olduğunu ve daha önce forma giydiği büyük kulüplerle benzer seviyede bir ortam gördüğünü ifade etti.