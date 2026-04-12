Trabzonspor'da transfer harekatı başladı: Fırtına’nın listesinde 4 genç yetenek var

River Plate'den 19 yaşındaki Ian Subiabre ve Palmeiras'tan 20 yaşındaki Coutinho için temaslara başlayan Trabzon, forvet için de Karlsbakk ve Ponomarenko'yu gündemine aldı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor gelecek sezon yine genç yeteneklerin peşinde olacak. Bu doğrultuda özellikle Güney Amerika pazarında aylardır maçları izleyen scout ekibinin Arjantin ekibi River Plate'nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ian Subiabre ile birlikte Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Coutinho için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor'un bu oyuncuların yanı sıra Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko ile birlikte sezon başı son anda yabancı sıkıntısı nedeniyle transferinden vazgeçtiği Sarpsborglu Daniel Karlsbakk'ı da golcü listesinde bulunduruyor.


Fırtına'nın gidecek oyunculara göre 4 genç yıldız adayı ile birlikte en az 2-3 tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

Tottenham Sunderland deplasmanında da mağlup: 1-0
SONRAKİ HABER

Tottenham kabustan uyanamıyor

 Milan Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyor! Menajerinden açıklama
ÖNCEKİ HABER

Milan Zaniolo'yu bırakmıyor

