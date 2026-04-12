CANLI YAYIN
Geri

Tottenham Sunderland deplasmanında da mağlup: 1-0

Premier Lig’de Sunderland, Tottenham karşısında kritik bir galibiyet aldı. Nordi Mukiele’nin golüyle kazanan ev sahibi ekip, Roberto De Zerbi ile ilk sınavına çıkan rakibini düşme hattında bıraktı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sunderland, Premier Lig'in 32. haftasında sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti.
  • Roberto De Zerbi yönetiminde ilk lig maçına çıkan Tottenham, 30 puanda kalarak 18. sırada yerini korudu.
  • Maçın tek golünü 61. dakikada Sunderland'dan Nordi Mukiele kaydetti.
  • Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıktı.
  • Gelecek hafta Tottenham sahasında Brighton'ı ağırlayacak, Sunderland ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Sunderland, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Stadium of Light'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Roberto De Zerbi yönetiminde ilk lig maçına çıkan Tottenham ise 30 puanda kaldı ve 18. sıradaki yerini korudu.

TEK GOL MUKIELE'DEN GELDİ

Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol 61. dakikada geldi. Sunderland adına fileleri havalandıran Nordi Mukiele, takımına kritik 3 puanı getiren isim oldu. Tottenham kalan bölümde beraberlik arasa da skoru değiştiremedi.

DE ZERBI KÖTÜ BAŞLADI

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Londra ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıktı. Bu sonuç, Spurs'ün küme düşme hattındaki baskısını daha da artırdı.

TOTTENHAM DÜŞME HATTINDA KALDI

Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. Sunderland ise 46 puana ulaşarak hanesine çok kritik bir galibiyet yazdırdı. Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham sahasında Brighton'ı konuk edecek, Sunderland ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.

