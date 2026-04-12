İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Sunderland, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Stadium of Light'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Roberto De Zerbi yönetiminde ilk lig maçına çıkan Tottenham ise 30 puanda kaldı ve 18. sıradaki yerini korudu.
TEK GOL MUKIELE'DEN GELDİ
Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol 61. dakikada geldi. Sunderland adına fileleri havalandıran Nordi Mukiele, takımına kritik 3 puanı getiren isim oldu. Tottenham kalan bölümde beraberlik arasa da skoru değiştiremedi.
DE ZERBI KÖTÜ BAŞLADI
Tottenham, Roberto De Zerbi yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Londra ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıktı. Bu sonuç, Spurs'ün küme düşme hattındaki baskısını daha da artırdı.
TOTTENHAM DÜŞME HATTINDA KALDI
Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. Sunderland ise 46 puana ulaşarak hanesine çok kritik bir galibiyet yazdırdı. Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham sahasında Brighton'ı konuk edecek, Sunderland ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.