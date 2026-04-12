İstatistiklerin efendisi Orkun Kökçü: 7 gol ve 9 asistle orta sahada rakipsiz

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü ligde orta saha oyuncuları arasında 7 golle en skorer isim olurken, 5,72'lik gol ve 6,98'lik asist beklentisiyle de önemli hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü'nün son haftalardaki performansı rakamlara da yansıdı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasındaki tüm istatistiklerde zirvede yer aldı.

7 golle en skorer orta saha oyuncusu olan Orkun, 5.72'lik gol beklentisiyle de bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı. 6.98 asist beklentisiyle 9 asiste imza atan Orkun, 304 dakikada bir de ağları havalandırarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Maç başına 3.0 şut çekip 1.1 isabet bulan Orkun bu alanlarda da zirvede. 25 yaşındaki futbolcu, yarattığı 14 büyük şans ile de bu kategorinin lideri oldu.

