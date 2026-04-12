Manchester City Chelsea'yi 3-0 yenip Arsenal'i gözüne kestirdi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’te oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında farkı eritmeyi başardı.

  • Manchester City, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi.
  • Manchester City'nin gollerini 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
  • Rayan Cherki, Manchester City'nin ilk iki golünde asist yaparak maçın belirleyici oyuncularından biri oldu.
  • Chelsea, son 5 haftadaki 4. yenilgisini alarak 48 puanda kaldı.
  • Manchester City gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak, Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Manchester City, ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha net biçimde eline aldı. Pep Guardiola'nın ekibi, bulduğu gollerle sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

CITY İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Manchester City, 51. dakikada Nico O'Reilly'nin golüyle öne geçti. Bu golden sadece 6 dakika sonra Marc Guehi sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Cole Palmer ve Pep Guardiola

RAYAN CHERKI MAÇA DAMGA VURDU

Manchester City'de Rayan Cherki, takımının ilk iki golünde asisti yapan isim oldu. Hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan genç yıldız, maçın belirleyici oyuncularından biri haline geldi.

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 64'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Chelsea ise son 5 haftadaki 4'üncü yenilgisini alarak 48 puanda kaldı.

Erling Haaland Chelsea ağlarını havalandıramadı

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Chelsea ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

