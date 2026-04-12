İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Manchester City, ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha net biçimde eline aldı. Pep Guardiola'nın ekibi, bulduğu gollerle sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
CITY İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Manchester City, 51. dakikada Nico O'Reilly'nin golüyle öne geçti. Bu golden sadece 6 dakika sonra Marc Guehi sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı.
RAYAN CHERKI MAÇA DAMGA VURDU
Manchester City'de Rayan Cherki, takımının ilk iki golünde asisti yapan isim oldu. Hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan genç yıldız, maçın belirleyici oyuncularından biri haline geldi.
PUAN FARKI 6'YA İNDİ
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 64'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Chelsea ise son 5 haftadaki 4'üncü yenilgisini alarak 48 puanda kaldı.
GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Chelsea ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.