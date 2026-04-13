İlk kez 48 takımın yer alacağı organizasyonda maç sayısı 104'e çıkarken, bu genişleme ekonomik ölçekte de büyümeyi beraberinde getiriyor. FIFA ve Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre turnuva kapsamında yapılacak harcamaların 13,9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Toplamda 80,1 milyar dolarlık brüt çıktı oluşturması beklenen organizasyonun, küresel GSYH'ye katkısının 40,9 milyar dolar seviyesinde olması hesaplanıyor. Ayrıca yaklaşık 824 bin tam zamanlı istihdam yaratılması planlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca sahadaki rekabetle değil, oluşturacağı ekonomik hacimle de öne çıkıyor. Üç ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, 11 Haziran 2026'da Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda başlayacak ve 19 Temmuz'da New York/New Jersey'de oynanacak finalle tamamlanacak.

Türkiye gruplarda ABD ile karşılaşacak.

EV SAHİBİ ÜLKELER VE MALİYET DETAYI

Turnuvanın ana merkezi konumundaki ABD'nin 11 ev sahibi şehirle en büyük payı alması bekleniyor. Ülkede yapılacak harcamaların 11,1 milyar doları bulacağı, bunun ekonomiye 30,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor. Aynı süreçte 185 bin kişilik istihdam yaratılması ve kamuya 3,4 milyar dolarlık vergi geliri sağlanması hesaplanıyor.

Organizasyon, şehir bazında da ciddi ekonomik hareketlilik yaratacak. Los Angeles'ta oynanacak maçların 594 milyon dolarlık etki oluşturması, otel gelirlerinin 158,4 milyon dolara, restoran gelirlerinin ise 71,7 milyon dolara ulaşması bekleniyor.