Galatasaray'da Kocaelispor karşılaşmasının ardından saha dışı bir gelişme yaşandı. Maç kadrosunda bulunmayan Yaser Asprilla, karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kısa sürede yayılan içerik, taraftarların tepkisini çekti.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
22 yaşındaki futbolcunun paylaşımının içeriğine yönelik farklı değerlendirmeler yapılırken, özellikle kadroda yer almamasına rağmen maç sonrası bu paylaşımı yapması eleştirildi. Taraftarlar, paylaşımın zamanlamasına odaklandı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Tepkilerin ardından Yaser Asprilla, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından sildi. Oyuncudan konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı. Kulüp cephesinden de resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.