Asprilla tepki çeken paylaşımı sildi!

Kocaelispor maçı kadrosunda yer almayan Yaser Asprilla’nın maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Kolombiyalı oyuncu, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.

  • Galatasaray'ın Kocaelispor maçının kadrosunda yer almayan Yaser Asprilla, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.
  • 22 yaşındaki futbolcunun kadroda olmamasına rağmen maç sonrası paylaşım yapması taraftarlar tarafından eleştirildi.
  • Yaser Asprilla, tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından sildi.
  • Oyuncu, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
  • Galatasaray kulübünden de olayla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Galatasaray'da Kocaelispor karşılaşmasının ardından saha dışı bir gelişme yaşandı. Maç kadrosunda bulunmayan Yaser Asprilla, karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kısa sürede yayılan içerik, taraftarların tepkisini çekti.

Asprilla Kocaelispor maçı kadrosunda yer almadı.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

22 yaşındaki futbolcunun paylaşımının içeriğine yönelik farklı değerlendirmeler yapılırken, özellikle kadroda yer almamasına rağmen maç sonrası bu paylaşımı yapması eleştirildi. Taraftarlar, paylaşımın zamanlamasına odaklandı.

Kaldırılan o paylaşım.
PAYLAŞIM KALDIRILDI

Tepkilerin ardından Yaser Asprilla, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından sildi. Oyuncudan konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı. Kulüp cephesinden de resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Buruk'a 5 yazardan 5 atış: "Dursun Özbek çağırmalı, kenara çekilmeli"
Buruk'a 5 yazardan 5 atış: "Dursun Özbek çağırmalı, kenara çekilmeli"

