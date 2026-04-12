Cimbom şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-Kırmızılılar konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.

Böylece ligin bitimine 5 hafta kala 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ikiye indi. 12'de Sara'nın arka direğe çevirdiği topa Barış Alper dokunamadı. 21'de Abdülkerim'in kafa vuruşunda Serhat topu kontrol etti. 26'da Agyei'nin sert şutunda Uğurcan topu ayağıyla çıkardı. 30'da Jakobs'un ortasında Sane yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Cimbom'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 51'de Sane'nin vuruşunda Serhat parmaklarının ucuyla topa dokunarak tehlikeyi önledi.



PETKOVIC EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Maçın 54. dakikasında Sara'nın vuruşunda Serkan topu kontrol etti. 57'de Serdar Dursun'un vuruşunda top auta gitti. 59'da Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 72'de Tayfur'un pasında Petkovic yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

84'te Agyei'nin şutunda top direkten döndü.

90+3'te Barış Alper'in kullandığı kornerde Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.



