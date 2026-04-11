Galatasaray'ın daha önce görüşmelere başladığı Bernardo Silva transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'nin 31 yaşındaki Portekizli 10 numarası için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de atak yaptı.

İki Süper Lig devinin de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Bernardo Silva'nın menajeriyle masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Avrupa'dan 4, Körfez'den de 1 kulüp tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 2017 yılından beri M.City'de top koşturan Bernardo, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta boy gösterdi.



Osimhen takımla birlikte!



Galatasaray'ın dünkü idmanının ilk bölümünde Victor Osimhen'in takımla beraber çalıştığı açıklandı.

Sakatlığı bulunan Asprilla Günay ise antrenmana çıkmadı.



LİDER SAHNE ALIYOR



Süper Lig lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün evinde Kocaelispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.










