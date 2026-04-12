CANLI YAYIN
Geri

Felipe Melo Galatasaray - Kocaelispor maçında üçlü çektirdi! Tribünde coşkulu anlar

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin Kocaelispor’u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerde yer aldı. Brezilyalı eski futbolcu, kale arkasında taraftarlara üçlü çektirerek büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Felipe Melo, Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta tribünlerde taraftarlarla bir araya geldi ve kale arkasında sete çıktı.
  • Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.
  • Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve tüm kulvarlarda 154 maça çıktı.
  • Brezilyalı futbolcu, Galatasaray kariyerinde 18 gol atıp 12 asist yaptı.

Felipe Melo, Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta tribünlerde taraftarla bir araya geldi. Kale arkasında sete çıkan Brezilyalı isim, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray formasıyla uzun yıllar unutulmaz anlar yaşayan Melo, taraftarlarla bol bol fotoğraf da çektirdi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo tribünde üçlü çektirdi

Kale arkasında sete çıkan Felipe Melo, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Tribünlerin coşkusunu artıran Brezilyalı isim, bu anlarda üzerindekini de çıkararak taraftarı daha da ateşledi.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'ya büyük ilgi gösterdi. Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirerek hasret giderdi.

Felipe Melo taraftarların ilgi odağı haline geldi

GALATASARAY KARİYERİ UNUTULMADI

Felipe Melo, 2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Sambacı eski yıldız, sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 154 maça çıktı.

154 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Galatasaray kariyerinde 18 gol atan Felipe Melo, 12 de asist yaptı. Hırçın futbolu ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Brezilyalı isim, taraftarın sevgisini kazanan oyuncular arasında yer aldı.

