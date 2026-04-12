Felipe Melo, Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta tribünlerde taraftarla bir araya geldi. Kale arkasında sete çıkan Brezilyalı isim, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray formasıyla uzun yıllar unutulmaz anlar yaşayan Melo, taraftarlarla bol bol fotoğraf da çektirdi.
Kale arkasında sete çıkan Felipe Melo, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Tribünlerin coşkusunu artıran Brezilyalı isim, bu anlarda üzerindekini de çıkararak taraftarı daha da ateşledi.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'ya büyük ilgi gösterdi. Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirerek hasret giderdi.
GALATASARAY KARİYERİ UNUTULMADI
Felipe Melo, 2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Sambacı eski yıldız, sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 154 maça çıktı.
154 MAÇTA 30 GOLE KATKI
Galatasaray kariyerinde 18 gol atan Felipe Melo, 12 de asist yaptı. Hırçın futbolu ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Brezilyalı isim, taraftarın sevgisini kazanan oyuncular arasında yer aldı.