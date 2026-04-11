Karşılaşmanın 17. dakikasında Bournemouth, Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
BOURNEMOUTH İKİNCİ YARIDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 74. dakikasında Alex Scott sahneye çıktı ve Bournemouth'u bir kez daha öne geçirdi. Arsenal, kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.
ENES ÜNAL 90. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelenin son bölümünde süre alan Enes Ünal, takımının deplasmandaki önemli galibiyetine tanıklık etti.
ARSENAL 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Bu sonucun ardından ligde 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal, 70 puanda kaldı. Bournemouth ise hanesine 3 puan daha yazdırarak 45 puana yükseldi.
MANCHESTER CITY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Arsenal ile ligin ikinci sırasında bulunan Manchester City arasındaki puan farkı 9 olarak kaldı. İki maçı eksik olan Manchester ekibi, zirve yarışında önemli bir avantaj yakalama ihtimalini korudu.
SIRADAKİ MAÇLAR
Arsenal, 15 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting'i ağırlayacak. Londra ekibi, Premier Lig'in bir sonraki haftasında ise deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.