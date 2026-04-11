Topçular'a evinde dev darbe! Arsenal Bournemouth’a 2-1 yenildi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup oldu. Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip, bulduğu gollerle dikkat çeken bir galibiyet aldı.

Topçular'a evinde dev darbe! Arsenal Bournemouth’a 2-1 yenildi
  • Bournemouth, Premier Lig'de Arsenal'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 45 puana yükseldi.
  • Arsenal, 8 maç sonra ilk mağlubiyetini alarak 70 puanda kaldı ve lider Manchester City ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyamadı.
  • Bournemouth'un gollerini 17. dakikada Eli Junior Kroupi ve 74. dakikada Alex Scott atarken, Arsenal'in golünü 35. dakikada Viktor Gyökeres penaltıdan kaydetti.
  • Milli futbolcu Enes Ünal, Bournemouth formasıyla maçın 90. dakikasında oyuna girdi.
  • Arsenal, 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting'i ağırlayacak ve ardından Premier Lig'de Manchester City deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Bournemouth, Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

BOURNEMOUTH İKİNCİ YARIDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 74. dakikasında Alex Scott sahneye çıktı ve Bournemouth'u bir kez daha öne geçirdi. Arsenal, kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Arsenal şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

ENES ÜNAL 90. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelenin son bölümünde süre alan Enes Ünal, takımının deplasmandaki önemli galibiyetine tanıklık etti.

ARSENAL 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonucun ardından ligde 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal, 70 puanda kaldı. Bournemouth ise hanesine 3 puan daha yazdırarak 45 puana yükseldi.

Arsenal bir sonraki maçında Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak

MANCHESTER CITY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Arsenal ile ligin ikinci sırasında bulunan Manchester City arasındaki puan farkı 9 olarak kaldı. İki maçı eksik olan Manchester ekibi, zirve yarışında önemli bir avantaj yakalama ihtimalini korudu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Arsenal, 15 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting'i ağırlayacak. Londra ekibi, Premier Lig'in bir sonraki haftasında ise deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Latin stoper! Jayden Oosterwolde transferi sonrası forma onun
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'ye Latin stoper!

 Alanyaspor - Trabzonspor | Süper Lig maçı CANLI
ÖNCEKİ HABER

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

