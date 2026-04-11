Bournemouth, Premier Lig'de Arsenal'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 45 puana yükseldi.

Arsenal, 8 maç sonra ilk mağlubiyetini alarak 70 puanda kaldı ve lider Manchester City ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyamadı.

Bournemouth'un gollerini 17. dakikada Eli Junior Kroupi ve 74. dakikada Alex Scott atarken, Arsenal'in golünü 35. dakikada Viktor Gyökeres penaltıdan kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal, Bournemouth formasıyla maçın 90. dakikasında oyuna girdi.

Arsenal, 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting'i ağırlayacak ve ardından Premier Lig'de Manchester City deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Bournemouth, Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. BOURNEMOUTH İKİNCİ YARIDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ Mücadelenin 74. dakikasında Alex Scott sahneye çıktı ve Bournemouth'u bir kez daha öne geçirdi. Arsenal, kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Arsenal şampiyonluk yolunda büyük yara aldı ENES ÜNAL 90. DAKİKADA OYUNA GİRDİ Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelenin son bölümünde süre alan Enes Ünal, takımının deplasmandaki önemli galibiyetine tanıklık etti. ARSENAL 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ Bu sonucun ardından ligde 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal, 70 puanda kaldı. Bournemouth ise hanesine 3 puan daha yazdırarak 45 puana yükseldi.