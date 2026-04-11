Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 mağlup etti. Millerntor'daki mücadelede Bayern, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak hem zirvedeki yerini güçlendirdi hem de tarihi bir rekora imza attı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 89. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi. Bu sonuçla Bayern puanını 76'ya çıkardı. St. Pauli ise 25 puanda kaldı.

BAYERN MÜNİH ERKEN ÖNE GEÇTİ

Bayern Münih, mücadeleye hızlı başladı ve 9. dakikada Jamal Musiala ile öne geçti. Bu gol aynı zamanda takımın sezonluk gol sayısını eski rekora taşıyan an oldu.