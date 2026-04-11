Bayern Münih St. Pauli'yi 5-0 yenip 44 yıllık rekoru kırdı

Bundesliga’nın 29. haftasında St. Pauli deplasmanına çıkan Bayern Münih, sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Musiala, Goretzka, Olise, Nicolas Jackson ve Guerreiro’nun golleriyle kazanan Bayern, puanını 76’ya yükseltti. Alman devi ayrıca 105 gole ulaşarak, daha önce 1971-72 sezonunda kırdığı 101 gollük Bundesliga rekorunu da geride bıraktı.

  • Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 mağlup etti ve puanını 76'ya çıkardı.
  • Bayern Münih sezonluk gol sayısını 105'e yükselterek Bundesliga tarihinde bir sezonda en çok gol atan takım oldu.
  • Bavyera ekibi lider olarak en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 12 puana çıkardı.
  • Karşılaşmada Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro gol attı.
  • St. Pauli 25 puanda kalarak ligde alt sıralardaki yerini korudu.

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 mağlup etti. Millerntor'daki mücadelede Bayern, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak hem zirvedeki yerini güçlendirdi hem de tarihi bir rekora imza attı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 89. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi. Bu sonuçla Bayern puanını 76'ya çıkardı. St. Pauli ise 25 puanda kaldı.

BAYERN MÜNİH ERKEN ÖNE GEÇTİ

Bayern Münih, mücadeleye hızlı başladı ve 9. dakikada Jamal Musiala ile öne geçti. Bu gol aynı zamanda takımın sezonluk gol sayısını eski rekora taşıyan an oldu.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İlk yarıyı tek golle önde kapatan Bayern, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Goretzka, Olise, Nicolas Jackson ve Guerreiro'nun golleriyle fark hızla açıldı ve mücadele 5-0 sona erdi.

BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ

Bayern Münih bu galibiyetle sezonluk gol sayısını 105'e çıkardı ve Bundesliga tarihinde bir sezonda en çok gol atan takım oldu. Daha önceki rekor da Bayern'e aitti; 1971-72 sezonunda 101 gole ulaşmışlardı.

FARK 12 PUANA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti. Alman ekibi gelecek haftalarda şampiyonluğu matematiksel olarak ilan etme fırsatını elinde tutuyor.

