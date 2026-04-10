Beşiktaş GAİN, bu sonuçla ligde üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım toplamda 22'nci kez kazanırken, Bahçeşehir Koleji sezonun 7'nci mağlubiyetini yaşadı.
İLK PERİYOTTA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, savunmadaki sertliği ve hücumdaki üretkenliğiyle maçın başında kontrolü eline aldı.
DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Bahçeşehir Koleji ikinci periyotta farkı azaltmaya çalışsa da Beşiktaş GAİN soyunma odasına 47-40 üstün girdi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda skor avantajını korumayı başardı.
SON BÖLÜME AVANTAJLI GİRDİ
Üçüncü çeyreği de 68-60 önde geçen Beşiktaş GAİN, final periyoduna skor üstünlüğüyle girdi. Bahçeşehir Koleji oyunda kalmayı sürdürse de siyah-beyazlı ekip son bölümde hata yapmadı.
ZIZIC TAKIMINI SIRTLADI
Beşiktaş GAİN'de Zizic 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Lemar ve Dotson 13'er sayıyla galibiyete katkı verirken, Anthony Brown ile Thomas da 8'er sayılık performans ortaya koydu.
Bahçeşehir Koleji'nde Homesley ve Cavanaugh 15'er, Flynn ise 12 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Furkan Haltalı, 38.22'de 5 faulle oyun dışında kaldı.
SERİ DEVAM ETTİ
Beşiktaş GAİN, son 11 gün içinde Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak rakibi karşısında üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip ligde gelecek hafta TOFAŞ deplasmanına çıkacak. Bahçeşehir Koleji ise Karşıyaka'yı ağırlayacak.