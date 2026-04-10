Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Koleji'ni 3. kez yendi: 87-80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji’ni 87-80 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, son 11 gün içinde rakibiyle oynadığı 3’üncü maçı da kazanarak seriye imza attı.

Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Koleji'ni 3. kez yendi: 87-80
  • Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 89-79 mağlup ederek ligde üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.
  • Beşiktaş GAİN'de Zizic 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Lemar ve Dotson 13'er sayı kaydetti.
  • Beşiktaş GAİN ilk periyodu 22-12, devre arasını 47-40 ve üçüncü çeyreği 68-60 önde tamamladı.
  • Bahçeşehir Koleji'nde Homesley ve Cavanaugh 15'er, Flynn ise 12 sayı üretti.
  • Beşiktaş GAİN, son 11 gün içinde Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.

Beşiktaş GAİN, bu sonuçla ligde üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım toplamda 22'nci kez kazanırken, Bahçeşehir Koleji sezonun 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

İLK PERİYOTTA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, savunmadaki sertliği ve hücumdaki üretkenliğiyle maçın başında kontrolü eline aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, BJK GAİN Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Durrell Dotson ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Hunter Jelaun Hale mücadele etti.

DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Bahçeşehir Koleji ikinci periyotta farkı azaltmaya çalışsa da Beşiktaş GAİN soyunma odasına 47-40 üstün girdi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda skor avantajını korumayı başardı.

SON BÖLÜME AVANTAJLI GİRDİ

Üçüncü çeyreği de 68-60 önde geçen Beşiktaş GAİN, final periyoduna skor üstünlüğüyle girdi. Bahçeşehir Koleji oyunda kalmayı sürdürse de siyah-beyazlı ekip son bölümde hata yapmadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, BJK GAİN Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Ante Zizic ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Furkan Haltalı mücadele etti.

ZIZIC TAKIMINI SIRTLADI

Beşiktaş GAİN'de Zizic 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Lemar ve Dotson 13'er sayıyla galibiyete katkı verirken, Anthony Brown ile Thomas da 8'er sayılık performans ortaya koydu.

Bahçeşehir Koleji'nde Homesley ve Cavanaugh 15'er, Flynn ise 12 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Furkan Haltalı, 38.22'de 5 faulle oyun dışında kaldı.

SERİ DEVAM ETTİ

Beşiktaş GAİN, son 11 gün içinde Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak rakibi karşısında üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip ligde gelecek hafta TOFAŞ deplasmanına çıkacak. Bahçeşehir Koleji ise Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Anadolu Efes Dubasi Basketbol'u EuroLeague'de 85-69 mağlup etti
