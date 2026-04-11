Ferran Torres 9 ve 25. dakikalarda, Lamine Yamal 87. dakikada ve Marcus Rashford 89. dakikada Barcelona'nın gollerini kaydetti.

Lamine Yamal, 18 yaş 272 günle La Liga'da 100 maça çıkan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Barcelona, Espanyol'u sahasında 4-1 mağlup ederek Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal ve 89. dakikada Marcus Rashford attı. Espanyol'un tek golü ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi. Ferran Torres'in ilk iki golünde de asisti Lamine Yamal yaptı.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Lamine Yamal, Espanyol karşılaşmasıyla birlikte 100. La Liga maçına çıktı ve 18 yaş 272 günle bu barajı geçen en genç futbolcu oldu. Önceki rekor, 19 yaş 284 günde 100 maça ulaşan Raúl'a aitti.