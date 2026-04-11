Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal ve 89. dakikada Marcus Rashford attı. Espanyol'un tek golü ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi. Ferran Torres'in ilk iki golünde de asisti Lamine Yamal yaptı.
LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ
18 yaşındaki Lamine Yamal, Espanyol karşılaşmasıyla birlikte 100. La Liga maçına çıktı ve 18 yaş 272 günle bu barajı geçen en genç futbolcu oldu. Önceki rekor, 19 yaş 284 günde 100 maça ulaşan Raúl'a aitti.
BARCELONA İLK YARIDA FARKI KOYDU
Barcelona, derbiye hızlı başladı ve 9. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti. 25. dakikada yine Ferran Torres sahneye çıktı ve ev sahibi ekip ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı.
ESPANYOL UMUTLANDI, BARÇA FİŞİ ÇEKTİ
Espanyol, 56. dakikada Pol Lozano ile farkı bire indirdi. Ancak Barcelona son bölümde oyunun kontrolünü bırakmadı. 87. dakikada Lamine Yamal, 89. dakikada ise Marcus Rashford fileleri havalandırdı ve skor 4-1'e geldi.
PUAN FARKI 9'A ÇIKTI
Real Madrid'in bir gün önce Girona ile 1-1 berabere kaldığı haftada kazanan Barcelona, puanını 79'a yükseltti ve bitime 7 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki farkı 9 puana çıkardı. Espanyol ise 38 puanda kaldı.
SIRADAKİ HAFTA
La Liga'da gelecek hafta Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol ise Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.
