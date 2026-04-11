CANLI YAYIN
Geri

Katalan derbisinde büyük fark! Barcelona - Espanyol: 4-1

İspanya La Liga’nın 31. haftasında Barcelona, sahasında Espanyol’u 4-1 mağlup etti. Spotify Camp Nou’daki derbide Katalan ekibi, özellikle ilk yarıda kurduğu üstünlükle sonuca gitti.

Giriş Tarihi:
Katalan derbisinde büyük fark! Barcelona - Espanyol: 4-1
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Barcelona, Espanyol'u sahasında 4-1 mağlup ederek Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.
  • Lamine Yamal, 18 yaş 272 günle La Liga'da 100 maça çıkan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
  • Ferran Torres 9 ve 25. dakikalarda, Lamine Yamal 87. dakikada ve Marcus Rashford 89. dakikada Barcelona'nın gollerini kaydetti.
  • Espanyol'un tek golünü 56. dakikada Pol Lozano attı.
  • Barcelona 79 puana yükselirken Espanyol 38 puanda kaldı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal ve 89. dakikada Marcus Rashford attı. Espanyol'un tek golü ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi. Ferran Torres'in ilk iki golünde de asisti Lamine Yamal yaptı.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Lamine Yamal, Espanyol karşılaşmasıyla birlikte 100. La Liga maçına çıktı ve 18 yaş 272 günle bu barajı geçen en genç futbolcu oldu. Önceki rekor, 19 yaş 284 günde 100 maça ulaşan Raúl'a aitti.

Katalan derbisinde büyük fark! Barcelona - Espanyol: 4-1-2

BARCELONA İLK YARIDA FARKI KOYDU

Barcelona, derbiye hızlı başladı ve 9. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti. 25. dakikada yine Ferran Torres sahneye çıktı ve ev sahibi ekip ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı.

ESPANYOL UMUTLANDI, BARÇA FİŞİ ÇEKTİ

Espanyol, 56. dakikada Pol Lozano ile farkı bire indirdi. Ancak Barcelona son bölümde oyunun kontrolünü bırakmadı. 87. dakikada Lamine Yamal, 89. dakikada ise Marcus Rashford fileleri havalandırdı ve skor 4-1'e geldi.

Katalan derbisinde büyük fark! Barcelona - Espanyol: 4-1-3

PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Real Madrid'in bir gün önce Girona ile 1-1 berabere kaldığı haftada kazanan Barcelona, puanını 79'a yükseltti ve bitime 7 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki farkı 9 puana çıkardı. Espanyol ise 38 puanda kaldı.

SIRADAKİ HAFTA

La Liga'da gelecek hafta Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol ise Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler