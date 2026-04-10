Sarıkırmızılılar, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki yıldız için kolları sıvadı. Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Can Uzun 'un menajeriyle temasa geçeceği gelen haberler arasında. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç yıldız, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Alman medyasındaki haberlerde, "Can Uzun, sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan istediği süreleri bulamıyor ve bu durum oyuncunun yaz transfer döneminde olası ayrılığını mümkün kılıyor" ifadeleri yer alıyor. Bu arada Eintracht Frankfurt, genç yıldızdan 80 milyon Euro bonservis geliri bekliyordu. Ancak son gelişmelerden sonra bonservis beklentisinin 40 milyon Euro'ya düşeceği konuşuluyor. 2024 yılında Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a 11 milyon Euro'ya transfer olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Bu sezon 22 karşılaşmada görev yapan başarılı futbolcu, 8 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı. Can Uzun, 4 kez de A Milli Takım formasını giydi.