Çocukaların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen FIFA Arena Projesinin Türkiye etabının resmi açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, eski TFF başkanları ve öğrenciler katıldı. FUTBOLU SEVEN BİR ÜLKEYİZ Bakan Bak, "Futbolu seven bir ülkeyiz. FIFA Arena da çok güzel bir proje. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugüne kadar 3 bin 984 halı saha yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gördüğünüz her yere, okul bahçesine spor tesisi yapacaksınız' talimatı verdi bizlere. Kendisinin vizyonuyla bunu ileri noktalara götürüyoruz" dedi.

SAHA DEĞİL UMUTLARI YEŞERTECEK BİR YUVA AÇIYORUZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu saha açılışında açıklamalarda bulundu. "Bugün sadece bir futbol sahası açmıyoruz. Hayalleri, umutları ve başarı hikayelerini de yeşertecek bir yuva açıyoruz. Bu ve benzeri yatırımlar, yarının yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak. Spor ülkesi olma yolunda, bu ve benzeri projelerle gençlerimizin spora erişimini artırmaya, futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.