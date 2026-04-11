İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, Mats Wieffer'in attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada geldi. Brighton'da Mats Wieffer, takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarıyı üstün kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.
WIEFFER İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI
Mats Wieffer, mücadelenin 89. dakikasında bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Brighton, Burnley deplasmanında farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, takımının deplasmandaki galibiyetinde görev yapan isimler arasında yer aldı.
BRIGHTON SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini alan Brighton, puanını 46'ya yükseltti. Burnley ise haftayı 20 puanla kapattı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Brighton, gelecek hafta Tottenham deplasmanına çıkacak. Burnley ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
