Ferdi Kadıoğlu 90 dakika oynadı Brighton Burnley'i 2-0 yendi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Brighton, deplasmanda Burnley’yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri iki kez Mats Wieffer atarken, Ferdi Kadıoğlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

  • Brighton, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup etti.
  • Mats Wieffer, Brighton'ın galibiyetini getiren iki golü de 43. ve 89. dakikalarda kaydetti.
  • Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla maçta 90 dakika sahada kaldı.
  • Brighton üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 46'ya yükseltti, Burnley ise 20 puanda kaldı.
  • Brighton gelecek hafta Tottenham deplasmanına giderken, Burnley deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, Mats Wieffer'in attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada geldi. Brighton'da Mats Wieffer, takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarıyı üstün kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

WIEFFER İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Mats Wieffer, mücadelenin 89. dakikasında bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Brighton, Burnley deplasmanında farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, takımının deplasmandaki galibiyetinde görev yapan isimler arasında yer aldı.

BRIGHTON SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini alan Brighton, puanını 46'ya yükseltti. Burnley ise haftayı 20 puanla kapattı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Brighton, gelecek hafta Tottenham deplasmanına çıkacak. Burnley ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

