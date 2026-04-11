Mats Wieffer, Brighton'ın galibiyetini getiren iki golü de 43. ve 89. dakikalarda kaydetti.

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada geldi. Brighton'da Mats Wieffer, takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarıyı üstün kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Brighton deplasmanda Burnley'i yendi

WIEFFER İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Mats Wieffer, mücadelenin 89. dakikasında bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Brighton, Burnley deplasmanında farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, takımının deplasmandaki galibiyetinde görev yapan isimler arasında yer aldı.