Real Madrid'e bir şok da Girona'dan: 1-1

İspanya La Liga’nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

  • Real Madrid, La Liga'da evinde Girona ile 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.
  • Federico Valverde 51. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirirken, Thomas Lemar 62. dakikada Girona'ya eşitlik golünü attı.
  • Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi.
  • Real Madrid 70 puana yükselirken, maç eksiği bulunan lider Barcelona galip gelmesi halinde farkı 9 puana çıkaracak.
  • Real Madrid gelecek hafta sahasında Alaves'i, Girona ise evinde Real Betis'i ağırlayacak.

Mücadelenin 51. dakikasında Federico Valverde sahneye çıktı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu golle birlikte oyunda avantajı eline aldı.

GIRONA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Konuk ekip Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle skora denge getirdi. Bu golün ardından mücadelede yeniden denge sağlandı ve kalan bölümde skor değişmedi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında da Bayern Münih'e evinde 2-1 yenilmişti

ARDA GÜLER 64. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, maçın son bölümünde süre alan isimlerden biri oldu.

REAL MADRID SON İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca deplasmanında mağlup olan Real Madrid, Girona beraberliğiyle birlikte son iki haftada 5 puan bıraktı. Bu sonucun ardından Madrid ekibi 70 puana yükseldi. Girona ise 38 puana çıktı.

ZİRVEDE FARK AÇILABİLİR

Maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın haftayı galibiyetle kapatması halinde iki takım arasındaki puan farkı 9'a yükselecek. Bu ihtimal, şampiyonluk yarışında haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Alaves'i ağırlayacak. Girona ise kendi sahasında Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

