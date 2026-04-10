Real Madrid, La Liga'da evinde Girona ile 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.

Konuk ekip Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle skora denge getirdi. Bu golün ardından mücadelede yeniden denge sağlandı ve kalan bölümde skor değişmedi.

Mücadelenin 51. dakikasında Federico Valverde sahneye çıktı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu golle birlikte oyunda avantajı eline aldı.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında da Bayern Münih'e evinde 2-1 yenilmişti

ARDA GÜLER 64. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, maçın son bölümünde süre alan isimlerden biri oldu.

REAL MADRID SON İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca deplasmanında mağlup olan Real Madrid, Girona beraberliğiyle birlikte son iki haftada 5 puan bıraktı. Bu sonucun ardından Madrid ekibi 70 puana yükseldi. Girona ise 38 puana çıktı.