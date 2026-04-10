Mücadelenin 51. dakikasında Federico Valverde sahneye çıktı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu golle birlikte oyunda avantajı eline aldı.
GIRONA EŞİTLİĞİ YAKALADI
Konuk ekip Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle skora denge getirdi. Bu golün ardından mücadelede yeniden denge sağlandı ve kalan bölümde skor değişmedi.
ARDA GÜLER 64. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, maçın son bölümünde süre alan isimlerden biri oldu.
REAL MADRID SON İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ
La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca deplasmanında mağlup olan Real Madrid, Girona beraberliğiyle birlikte son iki haftada 5 puan bıraktı. Bu sonucun ardından Madrid ekibi 70 puana yükseldi. Girona ise 38 puana çıktı.
ZİRVEDE FARK AÇILABİLİR
Maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın haftayı galibiyetle kapatması halinde iki takım arasındaki puan farkı 9'a yükselecek. Bu ihtimal, şampiyonluk yarışında haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Alaves'i ağırlayacak. Girona ise kendi sahasında Real Betis ile karşı karşıya gelecek.