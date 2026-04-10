Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde kapattı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Anadolu Efes, özellikle ikinci periyotta hücumda yüksek verim yakaladı. Tempoyu belirleyen lacivert-beyazlı ekip, savunmada da rakibine kolay alan bırakmadı. İlk yarıda kurulan bu üstünlük, maçın kalan bölümü için belirleyici oldu.
DUBAI BASKETBOL FARKI ERİTTİ
Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, aradaki farkı 10 sayıya kadar düşürdü. Buna rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 64-54 önde girerek skor avantajını korudu.
SON ÇEYREKTE REAKSİYON VERDİ
Dördüncü çeyreğin başında Dubai Basketbol farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde oyuna yeniden ağırlığını koyan Anadolu Efes, kritik hücumlardan boş dönmedi. Farkı kısa sürede yeniden açan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı 85-69 kazandı.
BEAUBOIS ÖNE ÇIKTI
Anadolu Efes'te 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Rodrigue Beaubois 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer ile Jordan Loyd 13'er, PJ Dozier ise 10 sayı üretti.