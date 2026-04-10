Anadolu Efes Dubasi Basketbol'u EuroLeague'de 85-69 mağlup etti

Anadolu Efes, EuroLeague’de Dubai Basketbol karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Lacivert-beyazlı ekip, 85-69’luk galibiyetle sezonun 12. zaferini aldı.

  • Anadolu Efes, EuroCup'ta Saraybosna'daki Zetra Arena'da Dubai Basketbol'u 85-69 mağlup etti.
  • Lacivert-beyazlı takım ikinci çeyrekte farkı 18 sayıya çıkararak ilk yarıyı 51-33 önde tamamladı.
  • Dubai Basketbol üçüncü periyotta farkı 10 sayıya indirdi ve son çeyreğin başında 5 sayıya kadar yaklaştı.
  • Anadolu Efes son çeyrekte kritik hücumlarla farkı yeniden açarak maçı kontrol etti.
  • Rodrigue Beaubois 18 sayıyla Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu olurken 5 basketbolcu çift haneli sayıya ulaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde kapattı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Anadolu Efes, özellikle ikinci periyotta hücumda yüksek verim yakaladı. Tempoyu belirleyen lacivert-beyazlı ekip, savunmada da rakibine kolay alan bırakmadı. İlk yarıda kurulan bu üstünlük, maçın kalan bölümü için belirleyici oldu.

DUBAI BASKETBOL FARKI ERİTTİ

Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, aradaki farkı 10 sayıya kadar düşürdü. Buna rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 64-54 önde girerek skor avantajını korudu.

SON ÇEYREKTE REAKSİYON VERDİ

Dördüncü çeyreğin başında Dubai Basketbol farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde oyuna yeniden ağırlığını koyan Anadolu Efes, kritik hücumlardan boş dönmedi. Farkı kısa sürede yeniden açan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı 85-69 kazandı.

BEAUBOIS ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Rodrigue Beaubois 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer ile Jordan Loyd 13'er, PJ Dozier ise 10 sayı üretti.

