Dubai Basketbol üçüncü periyotta farkı 10 sayıya indirdi ve son çeyreğin başında 5 sayıya kadar yaklaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde kapattı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Anadolu Efes, özellikle ikinci periyotta hücumda yüksek verim yakaladı. Tempoyu belirleyen lacivert-beyazlı ekip, savunmada da rakibine kolay alan bırakmadı. İlk yarıda kurulan bu üstünlük, maçın kalan bölümü için belirleyici oldu.

DUBAI BASKETBOL FARKI ERİTTİ

Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, aradaki farkı 10 sayıya kadar düşürdü. Buna rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 64-54 önde girerek skor avantajını korudu.