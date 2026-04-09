Sarı-lacivertlilerin 2024 yaz transfer döneminde Alanya'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. O dönem Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile yarışa girmiş ve milli oyuncuyu kadrosuna katarak önemli bir transfer çalımı atmıştı. Ancak gelinen noktada tablo tamamen tersine döndü. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2026 yılı itibarıyla teknik heyetin gözünden düşerken , forma şansı bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.

DÜNYA KUPASI HAYALİ VAR!..

Yeni yılda yalnızca iki maçta süre alabilen Oğuz Aydın, toplamda sadece 12 dakika sahada kaldı. Samsunspor karşısında 1 dakika, Karagümrük mücadelesinde ise 11 dakika görev yaptı. Milli Takım havuzunda yer alan ve 2026 Dünya Kupası hedefi bulunan Oğuz Aydın için bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

Düzenli forma şansı bulamaması, oyuncunun hem form grafiğini hem de milli takım şansını olumsuz etkiliyor. Bu performans, oyuncunun beklentilerin gerisinde kaldığını net şekilde ortaya koydu. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak öne çıkıyor.