Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda Real Madrid'de forma giyen Dani Ceballos'u transfer listesine dahil etti. 29 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılma fikrine sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takım aradığı ifade edildi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta sahaya lider özellikli bir oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Real Madrid'in Ceballos için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor.

2017 yılında Real Betis'ten 16.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen oyuncunun mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro civarında gösteriliyor. Daha önce Arsenal'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, sonrasında Madrid ekibine geri dönmüştü.