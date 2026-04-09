Süper Lig'de lider Galatasaray, pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a çarpıcı açıklamalara imza attı.

Yazgan, "Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idareciler nasıl muamele gördülerse bizden de benzer temsil olacak. Bu durum sadece Kocaelispor için değil rekabet halinde olduğumuz tüm kulüpler için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, ilk maçtan sonra Galatasaray ile ilgili açıklamalar yapmış ve sarı-kırmızılılar bu açıklamalara sert cevap vermişti.